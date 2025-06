Milan | affare a sorpresa l’ex Inter per Allegri

Il Milan si prepara a sorprendere i tifosi con un affare a sorpresa che potrebbe coinvolgere l’ex Inter Allegri. I rossoneri stanno monitorando anche talenti dal Siviglia, tra cui un giovane promettente classe 2002, che ha già attirato l’attenzione del club italiano. Tare e il suo staff sono in fase di negoziazione con vari agenti, valutando le opportunità più interessanti per rafforzare la rosa. La sessione di mercato si anima: il futuro dei rossoneri potrebbe cambiare inaspettatamente.

I rossoneri guardano in casa Siviglia per rinforzare la rosa e potrebbero puntare su una vecchia conoscenza del campionato italiano Sono giorni di riflessioni in casa Milan. Tare in sede sta incontrando diversi agenti per fare il punto della situazione e capire la fattibilità di qualche operazione. E massima attenzione ad un possibile affare con il Siviglia. Il classe 2002 si è messo in evidenza con il club andaluso e i rossoneri stanno valutando il suo profilo per rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. Sul giocatore ci sarebbe anche l’Inter, ma i cugini sembrano essere leggermente in vantaggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it