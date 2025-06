Miguel Ángel Zotto presenta lo spettacolo dedicato ad Astor Piazzolla | Verona è parte della mia vita qui è dove ho iniziato

una serata indimenticabile dedicata a Astor Piazzolla, il genio che ha rivoluzionato il tango. Con passione e talento, Zotto ha trasformato il palcoscenico in un viaggio attraverso le note di uno dei compositori più influenti del ventesimo secolo, celebrando anche i suoi 40 anni di carriera. Un evento da non perdere, che unisce musica, danza e memoria in un omaggio straordinario alla cultura argentina.

Una serata evento, una data unica per festeggiare i suoi primi 40 anni di carriera artistica nel segno del grande Astor Piazzolla, a 104 anni dalla nascita. Miguel Ángel Zotto, il più autorevole ambasciatore del tango argentino a livello mondiale, ha presentato giovedì 19 giugno a Verona

