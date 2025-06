Migranti l’ultima furbata dei criminali è ingoiare lamette per non farsi espellere dall’Italia

Nuove strategie emergono nel drammatico scenario dei migranti irregolari: l'ingozzare lamette per evitarrsi l'espulsione sta crescendo, come dimostrato dagli ultimi casi a Terni. Una barbara tattica che mette in evidenza il rischio crescente di comportamenti estremi, alimentando preoccupazioni e tensioni sociali. È fondamentale affrontare questa emergenza con decisione, per garantire sicurezza e ordine nel nostro Paese.

E’ accaduto di nuovo, in quella che sembra essere una barbara strategia per evitare di essere espulsi. Sul fronte dei migranti che delinquono l’uso della lamette, ingoiate per ferirsi, sta diventando sempre più frequente. Gli ultimi casi, a Terni. Migranti, la strategia delle lamette per evitare l’espulsione. Ieri la polizia di Stato ha allontanato due stranieri irregolari sul territorio nazionale. Il primo è un tunisino 50enne, pluripregiudicato, che viveva a Terni da alcuni anni, dove è stato condannato per reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, lesioni, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, falso e porto abusivo di armi; per cui ha scontato anche qualche anno di carcere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, l’ultima “furbata” dei criminali è ingoiare lamette per non farsi espellere dall’Italia

In questa notizia si parla di: migranti - lamette - ultima - furbata

Migranti, l’ultima “furbata” dei criminali è ingoiare lamette per non farsi espellere dall’Italia.

Migranti: 9 ingoiano lamette su nave quarantena a Palermo - di porto e dagli uomini del 118 dopo che per protesta hanno ingerito lamette e cocci di vetro. ansa.it scrive

Migranti, un minuto di silenzio alla Camera per commemorare i morti dell'ultima sciagura - Migranti, un minuto di silenzio alla Camera per commemorare i morti dell'ultima sciagura La Presidente della Camera, Laura Borldrini, invita gli onorevoli al minuto di silenzio per commemorare le ... Come scrive rainews.it