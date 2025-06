Migliaia di patatine di plastica nera invadono le coste della Puglia è allarme | È una perdita costante uno scempio Ecco cosa sono

Un’invasione silenziosa e inquietante sta sconvolgendo le coste del Mare Adriatico: migliaia di patatine di plastica nera, simili a dischetti industriali, si accumulano lungo la battigia, segnalando un grave problema ambientale. Questo fenomeno, che interessa regioni da Veneto a Puglia, rischia di compromettere l’ecosistema marino. La domanda è una: quanto ancora dobbiamo ignorare questa emergenza prima che sia troppo tardi?

Un nuovo, curioso ma altrettanto preoccupante fenomeno di inquinamento sta interessando il Mare Adriatico. Da mesi, migliaia di piccoli dischetti neri di plastica, simili per forma alle note patatine, si stanno accumulando lungo la battigia di diverse regioni, dal Veneto fino alla Puglia. Non si tratta di rifiuti comuni, ma di componenti industriali specifici, la cui presenza in mare segnala un problema ambientale serio e ancora senza un colpevole identificato. A lanciare l’allarme, documentando con costanza il fenomeno, è stato Enzo Suma, fondatore del progetto Archeoplastica, impegnato da anni nel monitoraggio dei rifiuti marini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it