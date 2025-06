Michelle Hunziker svela il trucco per nascondere i suoi amori | Incontro gli uomini nei garage o nei Airbnb almeno per i primi mesi

Michelle Hunziker svela il suo segreto per mantenere la privacy: incontri segreti nei garage o negli Airbnb all’inizio delle relazioni. Con ironia e pragmatismo, la showgirl svizzera racconta come abbia imparato a gestire l'attenzione dei paparazzi, vivendo in un vero e proprio incubo di click indesiderati. Ma cosa ha davvero portato Michelle a scegliere queste strategie? Approfondiamo le sue scelte e il modo in cui ha preservato i suoi momenti più intimi.

O spite del programma tedesco Punkt 8 su RTL, Michelle Hunziker ha raccontato con ironia (ma anche pragmatismo) come sia riuscita a gestire l’attenzione costante dei paparazzi nel corso della sua carriera. «Ho vissuto per anni con l’incubo di una macchina fotografica nascosta, pronta a immortalare i miei momenti più privati», ha spiegato la conduttrice e showgirl svizzera, oggi 48enne. «È stato molto difficile, anche perché gli uomini ne avevano paura. E posso capirlo».Questa continua pressione mediatica ha reso particolarmente complicate le sue frequentazioni, soprattutto all’inizio, quando la vulnerabilità è massima. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Michelle Hunziker svela il trucco per nascondere i suoi amori: «Incontro gli uomini nei garage o nei Airbnb, almeno per i primi mesi»

