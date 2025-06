Michelle Hunziker | Ho respirato l' arte sin da bambina grazie a mio padre pittore Ogni madre pensa di sbagliare tutto Poi guarda i figli e capisce

Michelle Hunziker, da sempre innamorata dell’arte grazie al padre pittore, condivide con noi emozioni e passioni. In veste di brand ambassador di Svizzera Turismo, ha vissuto l’esperienza di Art Basel a Basilea, un momento speciale per riflettere sulla bellezza dell’espressione artistica, il legame con sua figlia Aurora e il percorso verso l’amore proprio. Scopriamo insieme come l’arte abbia arricchito la sua vita e le sue scelte.

In veste di brand ambassador di Svizzera Turismo, Michelle Hunziker è stata a Basilea per Art Basel. Un'occasione per raccontare a noi la sua passione per l'arte, il rapporto con sua figlia Aurora e come ha imparato a volersi bene.

