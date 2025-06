Michelle beccata con l’uomo della finanza | cenetta segreta in centro a Milano

Nel cuore pulsante di Milano, tra le luci soffuse del quadrilatero della moda, Michelle Hunziker viene avvistata in compagnia di Nino Tronchetti Provera, figura di spicco dell'alta finanza. Una cena segreta, ricca di mistero e curiositĂ , alimenta i sospetti: si tratta di una semplice amicizia o qualcosa di piĂą concreto? La scena si fa intrigante, lasciando il pubblico a domandarsi quale sia il vero legame tra le due personalitĂ .

L’incontro riservato in centro a Milano alimenta i rumors: semplice amicizia o qualcosa di piĂą concreto?. Milano, ore 21. In un elegante ristorante defilato tra le vie piĂą esclusive del quadrilatero della moda, Michelle Hunziker viene vista arrivare in compagnia di un uomo distinto, sorridente e molto a suo agio. Nessun volto noto dello spettacolo, ma un nome che nell’alta finanza italiana conta eccome: Nino Tronchetti Provera, manager, imprenditore e – dettaglio non da poco – cugino dell’ex marito di Afef Jnifen, Marco Tronchetti Provera. Una serata lunga, intensa, conclusasi intorno a mezzanotte e mezza. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Michelle beccata con l’uomo della finanza: cenetta segreta in centro a Milano

In questa notizia si parla di: milano - michelle - uomo - finanza

“A Milano c’è troppa criminalità , mi è capitato di tutto. Ho dovuto assumere un bodyguard che mi scorti ovunque”: lo sfogo Michelle Comi - A Milano, la crescente criminalità ha spinto molti a sentirsi insicuri, compresa Michelle Comi, che racconta la sua esperienza drammatica e la decisione di assumere un bodyguard.

Condominio di viale Bligny 42, zona Bocconi a Milano. I proprietari degli appartamenti – tra loro il vicepremier Matteo Salvini – nel 2023 commissionano a due ditte lavori antisismici e di riqualificazione energetica sfruttando il superbonus 110%. Per i periti del Vai su Facebook

House by chiama Michèle Lamy per una co-lab di design; Michelle Comi e l'operazione al seno, GoFundMe blocca la raccolta fondi: l'influencer non vedrà mai quei 15mil; Nuovo amore per Michelle Hunziker? La serata tra Bergamo e Milano con l'imprenditore milanese della moda.

Memorialistica intima di un uomo di finanza - E questo senso di ricomposizione corale, a partire dalla vicenda privata di un uomo di finanza, si avverte anche quando – non senza affettuosa ironia – l ... Si legge su ilsole24ore.com

'Ndrangheta: a Milano sequestro da 3 milioni a Pasquale Puglia, uomo del clan Melluso - Immobili, conti correnti e beni per 3milioni di euro sono stati sequestrati all'uomo affiliato della 'Ndrangheta, nella maxi operazione operazione della Guardia di Finanza di Milano A Milano ... Come scrive affaritaliani.it