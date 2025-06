Mia mamma è andata fuori di testa Una sera discutiamo ha una crisi di nervi e tenta di accoltellarsi davanti a me | lo rivela Cristina Fogazzi – VIDEO

In un mondo di racconti autentici, Cristina Fogazzi, nota come Estetista Cinica, condivide un episodio sconvolgente: una sera, davanti a sua figlia, sua madre ha avuto una crisi di nervi e ha tentato di accoltellarsi. Un’immagine forte che apre uno squarcio sulla complessità delle emozioni e delle sfide familiari. La storia di Cristina, segnata da un’infanzia difficile, ci invita a riflettere sulla resilienza e la forza di superare il passato.

Cristina Fogazzi, nota come Estetista Cinica, è l’ospite della nuova puntata di One More Time (OnePodcast), il podcast di Luca Casadei. L’imprenditrice si racconta partendo dalla difficile infanzia segnata dal divorzio dei genitori, dai loro continui litigi e dal tentativo di suicidio della madre quando lei aveva solo 8 anni. “I miei si separano nel ’75 e mia mamma prende malissimo questa cosa, era una sorta di stigma. – ha spiegato – Nel suo orizzonte degli eventi, l’idea di essere una donna separata non esisteva, per cui quando mio padre ha un’altra lei gli dice: ‘va beh ma tienila l’amante, ce l’hanno tutti’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mia mamma è andata fuori di testa. Una sera discutiamo, ha una crisi di nervi e tenta di accoltellarsi davanti a me”: lo rivela Cristina Fogazzi – VIDEO

In questa notizia si parla di: mamma - andata - fuori - testa

Chi è la mamma di Sinner e perché è andata via dagli spalti - La mamma di Jannik Sinner, Siglinde, ha scelto di allontanarsi dagli spalti dopo il primo set vinto da Paul.

UNDER 15 FUORI DALLE SEMIFINALI A TESTA ALTISSIMA E' finita 1-1 la gara di ritorno al Viola Park e, purtroppo, in semifinale va la Fiorentina che all'andata aveva vinto 2-1. La rete del Napoli Femminile è stata realizzata da Fabiana De Clemente. Partita Vai su Facebook

Attacchi di panico, la depressione della madre, l'infanzia difficile: l'Estetista Cinica si racconta; La scelta di Elmira, 35 anni, mamma e avvocato: «Quando è nato Christian avevo già preso una decisione: non avrei lasciato del tutto il lavoro. L'ho fatto per il mio benessere mentale; Le Iene, cosa dice il servizio su Garlasco: il supertestimone, la mamma Poggi, gli audio di Paola Cappa e il «.

Oggi una donna è andata fuori di testa al supermercato - Eppure, trovo che andare fuori di testa al supermercato abbia perfettamente senso: quelle arance dipinte che minacciano di scoppiare; schieramenti di lattine armate di etichette, prezzi e pesi ... Scrive repubblica.it

Mamma trascinata in manette fuori da Disneyland, accanto a lei le due figlie piccole in lacrime: «Aiutateci!» - Sulla testa un paio di orecchie di Topolino in argento, piene di brillantini, e intorno ai polsi un altro tipo di argento. Segnala msn.com