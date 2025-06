Mi prendo una pausa mi farà bene In due gare ho provato tutto ciò che dovevo | l’analisi di Sinner dopo la sconfitta ad Halle

Mi prendo una pausa, mi farà bene. Dopo l’eliminazione a Halle, Jannik Sinner si concede un momento di riflessione e rigenerazione, consapevole delle proprie potenzialità e degli aspetti da migliorare. La sua analisi sincera e determinata dimostra come ogni sconfitta possa essere un passo verso il successo. Ora, con rinnovata energia, il giovane talento italiano si prepara a tornare in campo più forte che mai, pronto a sfidare nuovamente i propri limiti e a scrivere nuove pagine di vittorie.

“Mi prenderò un po’ di pausa che onestamente mi farà bene”. Ha esordito così Jannik Sinner nel corso della conferenza stampa post sconfitta contro Alexander Bublik. Il tennista italiano ha perso in tre set agli ottavi di finale ad Halle in modo inaspettato e dopo un primo set giocato molto bene. “Penso di aver avuto le mie possibilità durante la partita. Nel secondo set ho avuto un paio di palle per strappargli il servizio, poi nel terzo con quel rovescio subdolo mi ha breakkato. Sull’erba è così. Io ho avuto le mie possibilità, ma non le ho sfruttate “. Amareggiato e deluso sì, ma sempre calmo e lucido nelle analisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it