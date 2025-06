Mi hanno sequestrato era legato mani e piedi ma aveva fatto tutto da solo | incastrato dai video

Un episodio incredibile: un uomo, sequestrato e legato mani e piedi, aveva orchestrato tutto da solo, incastrato dai video delle telecamere di sorveglianza. La sua trappola è stata smascherata dagli agenti della Questura di Savona, che hanno scoperto il suo inganno durante un’indagine precisa e mirata. Dopo essere stato soccorso dalla pattuglia il mese scorso, ora dovrà rispondere di calunnia, con conseguenze che cambieranno la sua vita. Continua a leggere…

L'uomo smascherato dagli agenti della Questura di Savona a seguito di un’indagine mirata dopo che era stato soccorso da una pattuglia il mese scorso mentre era legato mani e piedi a un’inferriata. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per calunnia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

