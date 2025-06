Mi ha dato un colpo in faccia mi ha rotto gli occhiali | nuova aggressione in strada al deputato Francesco Borrelli

Un episodio di violenza che scuote le strade italiane: il deputato Francesco Emilio Borrelli è stato nuovamente vittima di un'aggressione, questa volta sfociata in un attacco fisico e nella rottura dei suoi occhiali. Dopo una discussione accesissima, una donna ha deciso di agire con violenza, colpendo Borrelli e lasciando il deputato sotto shock. Questa inquietante vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza e del rispetto nelle piazze pubbliche.

Sopralluogo a Mappatella Beach finisce in aggressione: il deputato Borrelli insultato e minacciato di morte - Un sopralluogo a Mappatella Beach, simbolo di bellezza e degrado urbano, si è trasformato in un'aggressione choc per il deputato Francesco Emilio Borrelli.

