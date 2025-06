Mi ha dato un colpo in faccia e rotto gli occhiali | Borrelli aggredito dopo una discussione per la sosta selvaggia

Una scena di violenza scuote Napoli: il deputato Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito durante una discussione per sosta selvaggia, subendo un colpo in faccia e la rottura degli occhiali. La donna coinvolta ha anche lanciato sampietrini contro di lui e la sua scorta. Un episodio inquietante che evidenzia come le tensioni possano sfociare in violenza, ricordandoci l’importanza di dialogo e rispetto nelle nostre comunità.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha subito una nuova aggressione. Il deputato ha pubblicato un video in cui si vede una donna che lo aggredisce: “Mi ha dato un colpo in faccia e rotto gli occhiali”. La donna avrebbe lanciato contro il deputato e la sua scorta anche dei sampietrini. Il motivo, ha spiegato poi in un’altra clip, era la sosta selvaggia in un quartiere di Napoli: Borrelli avrebbe ripreso la donna che stava occupando con la macchina una fermata del bus. “Noi siamo in un mondo capovolto – si è sfogato – vorrei farvi presente che è dovere di ogni cittadino chiedere il rispetto delle regole”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha dato un colpo in faccia e rotto gli occhiali”: Borrelli aggredito dopo una discussione per la sosta selvaggia

Una nuova aggressione scuote il panorama politico: il deputato Francesco Emilio Borrelli denuncia un episodio violento avvenuto in strada, dove, dopo un acceso confronto, una donna gli ha sferrato un colpo in faccia, rompendo anche i suoi occhiali.

