Metti una cena a Lima, e il fascino di Maido ti aspetta. Prenotare in questa gemma dello chef Micha Tsumura, celebre per la sua cucina giapponese raffinata e fusion con ingredienti peruviani, può sembrare difficile, ma ogni sforzo vale l’esperienza. Il suo menù degustazione di oltre dieci portate ha conquistato il prestigioso titolo di World’s 50 Best Restaurants, una vittoria simbolica che consacra il Perù come crocevia di eccellenza gastronomica.

