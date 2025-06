Metroid prime 4 fa discutere i fan nintendo per il misterioso annuncio disponibile ora

L'ultimo mistero nel mondo Nintendo riguarda Metroid Prime 4: Beyond. Un banner pubblicitario scoperto nella metropolitana di Londra ha acceso l'entusiasmo dei fan, con la frase “out now” che suggerisce la disponibilità immediata del titolo. Questa scoperta ha generato un vero e proprio dibattito tra gli appassionati, alimentando speranze e speculazioni sulla data di uscita ufficiale. Analizziamo nel dettaglio il banner e le sue implicazioni, svelando cosa potrebbe nascondersi dietro questa sorprendente comunicazione.

scoperta pubblicitaria di metroid prime 4: beyond in london. Una recente scoperta ha attirato l'attenzione degli appassionati di videogiochi: un nuovo banner promozionale per Metroid Prime 4: Beyond è stato individuato nella metropolitana di Londra. La pubblicità suggerisce che il titolo sia già disponibile, con la frase "out now" ben visibile, alimentando speculazioni e curiosità tra i fan. analisi del banner e implicazioni. descrizione dell'immagine e contenuto. Il banner mostra l'artwork ufficiale del gioco, accompagnato dalla scritta "out now", in caratteri molto evidenti. Sebbene non ci siano conferme ufficiali da parte di Nintendo, la presenza di questa pubblicità sembra indicare una possibile uscita anticipata o una strategia promozionale mirata a creare attesa nel pubblico.

Metroid Prime 4: Beyond è “disponibile ora”, secondo un cartellone pubblicitario spuntato a Londra - Un'improvvisa scoperta sta facendo il giro del web: un cartellone pubblicitario a Oxford Circus annuncia che Metroid Prime 4 Beyond: 232 è finalmente disponibile, sorprendendo i fan di tutto il mondo.

Metroid Prime 4 disponibile da ora... secondo una pubblicità; Metroid Prime 4 è già uscito... o così dice la metropolitana di Londra; Metroid Prime 2 e 3 Remastered, parla Emily Rogers: esistono ancora?.

Metroid Prime 4 è già uscito... o così dice la metropolitana di Londra - Un cartellone pubblicitario a Londra annuncia che Metroid Prime 4: Beyond è "disponibile ora", scatenando speculazioni su un possibile lancio a sorpresa. Riporta tomshw.it

Metroid Prime 4: Beyond è disponibile da ora, dice una pubblicità di Nintendo: peccato non sia vero - Metroid Prime 4: Beyond sarà disponibile nel corso del 2025, ma per un momento i fan hanno sperato in una pubblicazione a sorpresa visto che una pubblicità di Nintendo ha dichiarato che è disponibile. Secondo msn.com