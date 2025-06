Metroid Prime 4 | Beyond è disponibile ora secondo un cartellone pubblicitario spuntato a Londra

Un'improvvisa scoperta sta facendo il giro del web: un cartellone pubblicitario a Oxford Circus annuncia che Metroid Prime 4 Beyond: 232 è finalmente disponibile, sorprendendo i fan di tutto il mondo. Un colpo di scena che alimenta aspettative e speculazioni sul futuro della serie. La presenza di questo annuncio, apparentemente ufficiale, apre nuovi scenari e lascia spazio a tante domande. Ma cosa nasconde realmente questa sorpresa?

Un insolito colpo di scena ha acceso proprio in questi minuti la curiosità dei fan di Metroid Prime 4: Beyond: nella stazione di Oxford Circus della metropolitana di Londra è infatti comparso un cartellone pubblicitario che dichiara che il gioco è “disponibile ora”. A riportarlo con tanto di foto è VGC, che ha verificato di persona la presenza dell’annuncio, apparentemente ufficiale, affiancato da altre pubblicità dedicate a titoli Switch 2 come Donkey Kong Bananza e Super Mario Party Jamboree. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo suscitato, è bene precisare immediatamente che Metroid Prime 4: Beyond non è attualmente disponibile sull’eShop di Nintendo Switch o Switch 2, né è stato effettuato alcun shadow drop, trattandosi di conseguenza di un grossolano errore commesso dalle società coinvolte in questa operazione di marketing. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Metroid Prime 4: Beyond è “disponibile ora”, secondo un cartellone pubblicitario spuntato a Londra

