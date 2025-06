Metrò 5 a Monza la partita decisiva | Segnale fortissimo dalla Brianza

Un segnale forte dalla Brianza: a Monza si gioca la partita decisiva per il futuro della mobilità locale. Dopo un incontro significativo in Assolombarda, il sindaco Paolo Pilotto rilancia con forza l’appello per il prolungamento della metropolitana fino alla città. È un passo fondamentale per migliorare collegamenti, sviluppare il territorio e rispondere alle esigenze di cittadini e imprese. La sfida ora è nelle mani delle istituzioni: il momento di agire è arrivato.

Accoglie e rilancia con forza l'appello per il prolungamento della metropolitana fino a Monza, il sindaco Paolo Pilotto. A seguito dell'incontro di mercoledì in Assolombarda – alla presenza dei rappresentanti territoriali di Confartigianato, Confcommercio, Cgil, Cisl, Uil, Consorzio Villa Reale e Parco, Fondazione Irccs San Gerardo e Autodromo –, il primo cittadino si fa interprete e voce di una necessità sempre più impellente per tutti gli attori del territorio, alla vigilia di quella che forse è l'ultima corsa – è proprio il caso di dirlo – per arrivare al traguardo. Giovedì 26 ci sarà l'incontro a Roma con il ministro Matteo Salvini, in cui si stabilirà se i 589 milioni di extracosti arriveranno a copertura.

