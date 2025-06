Meteo un weekend tra sole e variabilità

Preparatevi a un weekend tra sole e variabilità, con un quadro meteorologico che alterna momenti di spiccata stabilità a temporanei sconfinamenti di instabilità. Una goccia di aria fredda proveniente dal Centro Europa sta influenzando le condizioni, portando temporali sulla dorsale appenninica e le coste tirreniche, con intensità crescente in Sicilia. E mentre il Nord si gode il sole, il resto d’Italia si prepara a oscillare tra pioggia e schiarite, rendendo il fine settimana tutto da scoprire.

La situazione. Una goccia di aria fredda giunta dal Centro Europa si è spostata verso la Sicilia e il fronte collegato determinerà condizioni di instabilità giovedì pomeriggio sulla dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in locale sconfinamento alle coste tirreniche entro la serata. I temporali più intensi interesseranno però la Sicilia, in particolare le zone settentrionali. Meteo venerdì. Al Nord in prevalenza soleggiato, salvo una certa variabilità diurna in prossimità delle zone alpine con alcuni rovesci sul settore piemontese, su quello lombardo-veneto e friulano. Al Centro inizialmente soleggiato, ma nel pomeriggio frequente attività cumuliforme sull'Appennino, con rovesci e qualche temporale più probabili tra Lazio e Abruzzo e in locale sconfinamento alla costa laziale.