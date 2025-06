Meteo tromba d’aria devasta tutto | danni ovunque VIDEO

meteo allarmante con una potente tromba d’aria ha sconvolto il Sud Italia, lasciando dietro di sé distruzione e paura. Mentre ci avviciniamo all’estate, il clima continua a sorprendere e mettere in discussione le nostre aspettative stagionali. I danni sono ingenti e le immagini di questa calamità mostrano quanto sia importante restare aggiornati sugli eventi meteorologici estremi. Ecco cosa sta succedendo e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni.

Meteo, tromba d’aria devasta tutto: danni ovunque. Manca pochissimo all’arrivo ufficiale dell’estate, eppure il clima di questi ultimi giorni sulla penisola racconta tutt’altra storia. Piogge battenti, cieli plumbei e un’aria insolitamente fresca hanno preso il posto del tipico tepore di giugno. E se in molte regioni gli ombrelloni sono rimasti chiusi, nel Sud Italia il maltempo ha fatto registrare fenomeni davvero intensi. In particolare, un episodio ripreso dalle fotocamere e circolato ampiamente sui social ha catturato l’attenzione per la sua spettacolarità e potenza: un evento atmosferico che ha colto di sorpresa e messo in pausa la frenesia quotidiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it