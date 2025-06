Meteo Toscana fine settimana di sole con una notte di temporali Da lunedì ondata di caldo afoso

meteo toscana, ma il vero protagonista sarà l'ondata di caldo afoso prevista per la prossima settimana. Dopo un fine settimana all’insegna del sole e qualche temporale notturno, si preannuncia un incremento delle temperature che farà salire i termometri ben oltre le medie stagionali. Insomma, preparatevi a vivere giornate caldissime: l’estate si fa sentire, e questa volta sembra intenzionata a restare.

Firenze, 20 giugno 2025 – Un fine settimana di caldo e sole dappertutto, con qualche “strana” parentesi: per esempio le previsioni al momento indicano possibilità di temporali – anche forti – nella notte tra sabato e domenica accompagnati da forti raffiche di vento. Però sarà appunto una parentesi perché la prossima settimana farà caldo, peggio di questi giorni. Già, perché è vero che in queste ore fa molto caldo: temperature sopra la media di 5-6 gradi, addirittura 21 gradi a 1.500 metri nella giornata di giovedì 19, punte di 36 gradi sulla Piana fiorentina. Però la prossima settimana sarà peggio perché non solo da lunedì si tornerà sopra i 35 gradi di massima, ma salirà anche l’ umidità e quindi l’ afa. 🔗 Leggi su Lanazione.it