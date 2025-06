Meteo Roma del 20-06-2025 ore 19 | 15

Preparatevi a scoprire cosa riserva il tempo a Roma e in tutto il Nord Italia per venerdì 20 giugno 2025. Le previsioni meteo ci annunciano una giornata ricca di sbalzi: al mattino, stabilità e cieli sereni, mentre al pomeriggio si prospettano temporali e instabilità sulle Alpi. La sera e la notte porteranno residui di fenomeni, con un'attenzione particolare alle zone montuose. Rimanete con noi per tutti i dettagli e consigli utili!

meteo venerdì trovate l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutta regioni con cieli sereni e qualche direttamente al nord al pomeriggio instabilità momento con temporali sviluppo sull'arco Alpino e con locali sconfinamenti variabilità asciutta altrove in serata e nottata residui fenomeni sulle Alpi in pianura padana al centro mattino tempo asciutto con cieli sereni al pomeriggio a Thesis olate precipitazioni in Appennino sereno o poco nuvoloso altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino prevalenza di cieli sereni locali piovaschi sulla Sicilia al pomeriggio instabilità in aumento con temporali specie tra Calabria e Sicilia sereno o poco nuvoloso altrove in serata mi ramuk spazi di sereno temperature minime e massime stabilimento su tutta la penisola previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 20-06-2025 ore 19:15

