Meteo Roma del 20-06-2025 ore 06 | 15

Previsioni meteo per Roma e il Nord Italia il 20 giugno 2025: al mattino, tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni, mentre nel pomeriggio si manifesta un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, con possibili sconfinamenti. La serata e la notte porteranno residui fenomeni sulle Alpi e in pianura padana. Prepariamoci a un venerdì che alterna sole e qualche breve rovescio, rendendo la giornata dinamica e ricca di sorprese.

meteo venerdì trovate l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutta regioni con cieli sereni qualche direttamente al nord al pomeriggio instabilità momento contemporanei sviluppo sull'arco Alpino e con locali sconfinamenti variabilità asciutta altrove in serata e nottata residui fenomeni sulle Alpi in pianura padana al centro mattino tempo asciutto con cieli sereni o pomeriggio a Thesis olate precipitazioni in Appennino sereno o poco nuvoloso altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino prevalenza di cieli Tirreni locali piovaschi sulla Sicilia al pomeriggio instabilità in aumento con temporali specie tra Calabria e Sicilia sereno o poco nuvoloso altrove in serata mi ramuk spazi di sereno temperature minime e massime stabilimento su tutta la penisola previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo