Meteo Giuliacci | quando esplode il caldo torrido

Preparatevi, perché secondo le previsioni meteo di Giuliacci, il caldo torrido sta per esplodere. Dopo una breve tregua, le temperature si alzeranno sensibilmente nel fine settimana del 21-22 giugno 2025, annunciando l'inizio di una nuova ondata di calore intensa e prolungata. Da lunedì 23 e martedì 24, le hot days saranno protagoniste della nostra estate, portando con sé il massimo delle temperature e un’afa che comincerà a farsi sentire.

La breve tregua dal grande caldo sta per terminare, con le temperature già in aumento, anche se ancora vicine alle medie stagionali e con afa lieve o assente. Durante il fine settimana del 21-22 giugno 2025, il caldo diventerà più percepibile, pur senza raggiungere i picchi estremi della settimana precedente o un'afa opprimente. Tuttavia, questo è solo l'inizio di una nuova ondata di calore. Secondo le proiezioni, da lunedì 23 e martedì 24 giugno, l'alta pressione africana riprenderà il controllo dell'Italia, portando tempo soleggiato e stabile con un rapido aumento delle temperature. Nella parte centrale della settimana successiva, come sottolinea meteogiuliacci.