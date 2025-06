Meteo allerta gialla in Lombardia per possibili forti temporali

Preparatevi a un cambio di scenario: dopo una giornata torrida, Milano e la Lombardia si affacciano a possibili forti temporali. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali ha infatti emanato un’allerta meteo gialla per rischio temporali, a partire dalla mezzanotte di oggi. Un fronte inaspettato che potrebbe modificare drasticamente il vostro weekend, rendendo fondamentale rimanere aggiornati sugli sviluppi meteorologici e proteggersi adeguatamente.

Milano, 20 giugno 2025 - Oggi, venerdì 20 giugno, di super caldo ma il meteo a Milano e in Lombardia potrebbe cambiare nelle prossime ore. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia infatti ha emanato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali a partire dalla mezzanotte di oggi, venerdì 20 giugno. Il Centro Funzionale nella mattinata di domani sabato 2 giugno analizzerĂ i nuovi scenari previsionali a disposizione e rivaluterĂ i codici colore di allerta validi per la seconda parte della giornata e per la giornata di domenica 22. AllertLom. Venerdì 20 giugno Oggi venerdì 20 giugno si prevede l’innesco di attivitĂ convettiva, a carattere di rovesci e temporali sparsi in montagna, con maggior probabilitĂ di sviluppo e intensificazione sui settori prealpini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meteo, allerta gialla in Lombardia per possibili forti temporali

