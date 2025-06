Meteo a Reggio Calabria le previsioni per il weekend | ecco cosa ci attende

meteo a Reggio Calabria per il weekend si prospetta all'insegna di instabilità e qualche pioggia. La Calabria, sotto l'influenza di una bassa pressione sul Canale di Sicilia, sperimenta condizioni climatiche variabili che, tuttavia, si attenueranno a partire da venerdì. Per Francesco Nucera di 3bmeteo, il weekend porterà momenti di cielo incerto alternati a schiarite, invitando a pianificare con attenzione le attività all'aperto. Ecco cosa ci attende.

