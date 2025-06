Metalmeccanici sono tremila in corteo a Udine Ancora due terzi di divario tra richieste e concessioni

Unione e determinazione dei metalmeccanici, che oggi si sono mobilitati a Udine con un corteo di quasi tremila lavoratori in sciopero per chiedere un contratto equo. Dopo settimane di negoziati, il divario tra richieste e concessioni rimane ancora ampio, alimentando la tensione. La protesta, partita da piazzale Diacono e culminata sotto la sede di Confindustria, testimonia la volontà di questa categoria di ottenere finalmente ascolto e rispetto. La lotta continua, perché il futuro dei metalmeccanici non può più attendere.

Sono quasi tremila i metalmeccanici oggi arrivati alle 40 ore di sciopero manifestando in corteo a Udine. Partiti da piazzale Paolo Diacono, il momento chiave è arrivato al grido di "contratto, contratto" al sit-in di via Torriani, sotto la sede di Confindustria Udine, grido continuato fino alla.

In questa notizia si parla di: udine - metalmeccanici - sono - tremila

