Metalmeccanici occupano la tangenziale di Bologna | saranno denunciati per blocco stradale Bonelli | Meloni criminalizza il dissenso – Il video

Le strade di Bologna si sono trasformate in un palcoscenico di protesta: circa 10.000 metalmeccanici, con una determinazione senza pari, hanno bloccato la tangenziale per chiedere il rinnovo dei loro diritti. La manifestazione, autorizzata secondo gli organizzatori, ha acceso il dibattito sulla libertĂ di dissenso e le modalitĂ di tutela del lavoro. Un gesto forte che ora rischia di essere criminalizzato, sollevando interrogativi sulla gestione del diritto alla protesta.

I circa 10.000 metalmeccanici che partecipano alla manifestazione a Bologna per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro hanno invaso questa mattina la tangenziale, bloccando il traffico. «La Questura ci ha autorizzato», hanno detto gli organizzatori della manifestazione al megafono. «E ora la tangenziale ce la prendiamo noi». Ma la Questura di Bologna li ha smentiti: «AnzichĂ© seguire il percorso concordato con l’AutoritĂ di pubblica sicurezza, hanno deciso di fare ingresso in tangenziale dall’ingresso 7 in direzione San Lazzaro di Savena nonostante lo schieramento dei Reparti inquadrati della Polizia che, per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo, hanno evitato respingimenti con l’uso della forza». 🔗 Leggi su Open.online

