Metalmeccanici invadono la tangenziale di Bologna 10 mila in corteo per il rinnovo del contratto

Una manifestazione imponente scuote Bologna: circa 10.000 metalmeccanici hanno invaso la tangenziale in un corteo energico, chiedendo con forza il rinnovo del loro contratto. Una mobilitazione che testimonia l'importanza di un settore chiave per l'economia e i diritti dei lavoratori, mettendo in luce la determinazione di un'intera categoria a farsi ascoltare. La protesta si fa sentire: ora si aspetta una risposta concreta dalle istituzioni.

I metalmeccanici in corteo hanno invaso la tangenziale a Bologna per chiedere il rinnovo del contratto: circa 10 mila i presenti alla manifestazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it ¬© Notizie.virgilio.it - Metalmeccanici invadono la tangenziale di Bologna, 10 mila in corteo per il rinnovo del contratto

In questa notizia si parla di: metalmeccanici - tangenziale - bologna - mila

Protesta dei metalmeccanici blocca la tangenziale di Bologna. In 7mila per il rinnovo del contratto. La diretta - In un corteo di 7.000 metalmeccanici, Bologna si ferma: la protesta per il rinnovo del contratto nazionale blocca temporaneamente la tangenziale.

Bologna, 10 mila metalmeccanici entrano in tangenziale: manifestazione per il rinnovo del contratto e traffico in tilt; Metalmeccanici invadono la tangenziale di Bologna, oltre 7 mila in corteo per il rinnovo del contratto; Protesta dei metalmeccanici blocca la tangenziale di Bologna per 30 minuti. La Questura: ‚ÄúDenunciamo‚ÄĚ. La diretta.

10mila metalmeccanici bloccano la tangenziale di Bologna. ‚ÄúSaranno denunciati in base al Decreto Sicurezza‚ÄĚ - Cisl e Uilm per il rinnovo del contratto nazionale hanno aderito i lavoratori provenienti da tutta l‚ÄôEmilia- ilfattoquotidiano.it scrive

Bologna, 10 mila metalmeccanici entrano in tangenziale: manifestazione per il rinnovo del contratto e traffico in tilt - Dalla Questura di Bologna: «Prescrizioni disattese, i dimostranti verranno denunciati penalmente, anche alla luce della recente normativa introdotta dal Decreto Sicurezza in materia di blocchi stradal ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it