Metalmeccanici in sciopero per rinnovo contratto manifestazioni in tutta Italia

Oggi le strade di molte città italiane si animano con le manifestazioni dei metalmeccanici, scesi in piazza per chiedere un rinnovo contrattuale giusto e tempestivo. Scioperi e proteste testimoniano la forte volontà dei lavoratori di far valere i propri diritti e di ottenere condizioni migliori. La Cisl si schiera al loro fianco, ribadendo l’importanza di un dialogo aperto e costruttivo. È fondamentale sostenere questa battaglia per il futuro del settore.

(Adnkronos) – Metalmeccanici in piazza oggi in molte città d'Italia, nella giornata di sciopero proclamato da Fim, Fiom e Uilm per chiedere la riapertura della trattativa per il rinnovo del contratto del settore. "La Cisl è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici, in sciopero oggi per rivendicare il fondamentale diritto a contrattare le proprie .

Metalmeccanici sul piede di guerra: “Se non si riaprono le trattative per il rinnovo del contratto, il 20 giugno sarà sciopero nazionale” - I metalmeccanici sono sul piede di guerra: se entro il 30 maggio non si riapriranno le trattative per il rinnovo del contratto collettivo, sarà proclamato uno sciopero nazionale di otto ore il 20 giugno.

