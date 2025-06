Metalmeccanici in sciopero | oggi Udine in piazza per il contratto

una vibrante manifestazione in piazza a Udine, dove lavoratori e sindacati si uniscono per chiedere condizioni più giuste e un futuro sicuro. È il momento di mostrare solidarietà e sostenere la lotta per i diritti di chi fa grande l'industria metalmeccanica italiana. La mobilitazione di oggi rappresenta una svolta decisiva: insieme possiamo fare sentire la nostra voce e cambiare le cose.

Oggi, venerdì 20 giugno, i metalmeccanici di tutta Italia incrociano le braccia per otto ore, in uno sciopero nazionale volto a sbloccare la trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Anche il Friuli Venezia Giulia partecipa attivamente alla mobilitazione, con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Metalmeccanici in sciopero: oggi Udine in piazza per il contratto

