Metalmeccanici in sciopero entrano in Tangenziale a Bologna La Questura annuncia denunce Schlein | Solidali

Un gesto di protesta che ha scosso Bologna: i metalmeccanici in sciopero hanno occupato la tangenziale, entrando senza autorizzazione e rischiando pesanti conseguenze legali con il nuovo dl sicurezza. La Questura promette denunce severe, mentre Schlein si schiera a fianco dei lavoratori, esprimendo solidarietà. Un episodio che solleva interrogativi sulla libertà di manifestare e sulla repressione delle proteste sindacali.

Rischiano pene pesanti, quelle previsto dal nuovo dl sicurezza, i metalmeccanici che hanno scioperato occupando la Tangenziale di Bologna. Una mossa- precisa la Questura- che non era stata autorizzata: "Anziché seguire il percorso concordato con l'Autorità di pubblica sicurezza, hanno deciso di fare ingresso"

In questa notizia si parla di: metalmeccanici - tangenziale - bologna - questura

