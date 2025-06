Metalmeccanici in sciopero bloccano la Tangenziale oltre 8mila in corteo | VIDEO

Oggi, le strade di Bologna si sono trasformate in un palcoscenico di protesta vibrante: oltre 8.000 metalmeccanici in corteo e sciopero nazionale di 24 ore hanno bloccato la tangenziale, chiedendo a gran voce il rinnovo del contratto. La mobilitazione, organizzata da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, testimonia la determinazione di un settore fondamentale per l‚Äôeconomia italiana. √ą un momento di forte unit√† e rivendicazione che non pu√≤ passare inosservato.

Nel giorno dello sciopero nazionale di 24 ore, i metalmeccanici bloccano la tangenziale di Bologna. Il corteo è formato dalle circa ottomila tute blu che nella mattina si sono radunate al Parco Nord nel presidio organizzato da Fim-Cisl, Fiom-Cigil e Uilm-Uil per chiedere il rinnovo del contratto.

