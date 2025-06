Metalmeccanici in sciopero bloccano la Tangenziale 10mila in corteo | VIDEO

In un gesto di forte protesta, circa diecimila metalmeccanici si sono radunati al Parco Nord di Bologna, bloccando la tangenziale in un corteo che ha paralizzato la città. Questa mobilitazione, organizzata da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, rappresenta un grido di richiamo per il rinnovo del contratto nazionale del settore. Un momento cruciale che testimonia il bisogno di ascolto e dialogo tra lavoratori e istituzioni.

Nel giorno dello sciopero nazionale, i metalmeccanici bloccano la tangenziale di Bologna. Il corteo è formato dalle circa diecimila tute blu che nella mattina si sono radunate al Parco Nord nel presidio organizzato da Fim-Cisl, Fiom-Cigil e Uilm-Uil per chiedere il rinnovo del contratto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Metalmeccanici in sciopero bloccano la Tangenziale, 10mila in corteo | VIDEO

In questa notizia si parla di: metalmeccanici - sciopero - bloccano - tangenziale

Metalmeccanici sul piede di guerra: “Se non si riaprono le trattative per il rinnovo del contratto, il 20 giugno sarà sciopero nazionale” - I metalmeccanici sono sul piede di guerra: se entro il 30 maggio non si riapriranno le trattative per il rinnovo del contratto collettivo, sarà proclamato uno sciopero nazionale di otto ore il 20 giugno.

Metalmeccanici in sciopero bloccano la Tangenziale, oltre 8mila in corteo | VIDEO; Sciopero metalmeccanici, in 10mila bloccano la tangenziale di Bologna: Saranno denunciati; Sciopero 20 giugno, i metalmeccanici bloccano la tangenziale di Bologna per protesta.

Sciopero metalmeccanici, a Bologna bloccano la tangenziale - Manifestanti a Bologna invadono la tangenziale: si è svolta questa mattina la manifestazione con corteo preavvisata dalle organizzazioni sindacali Fiom Cgil, ... Lo riporta msn.com

Sciopero dei metalmeccanici, migliaia in corteo a Bologna invadono la tangenziale. La Questura: "Col dl Sicurezza saranno denunciati" - Gli organizzatori della manifestazione dei metalmeccanici, al microfono, avevano annunciato di aver "concordato con la Questura di poter sfilare in ... Riporta huffingtonpost.it