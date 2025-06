Metalmeccanici in piazza bloccate tangenziale Bologna e porto Ancona

I metalmeccanici italiani sono scesi in piazza in tutta Italia, bloccando tangenziali e porti per chiedere un rapido rinnovo contrattuale. Dai cortei di Bologna e Ancona alle proteste a Mestre, la mobilitazione evidenzia l'urgenza di un dialogo che garantisca diritti e stabilità ai lavoratori. La loro voce si fa sentire forte: senza il contratto, il paese rischia di fermarsi. È ora che le parti trovino un accordo per ridare slancio all’economia e al settore.

Roma, 20 giu. (askanews) – Metalmeccanici in piazza oggi, con manifestazioni in diverse parti d’Italia per chiedere la riapertura delle trattative sul rinnovo del contratto. Secondo la Fiom Cgil i lavoratori sono entrati sulla tangenziale a Bologna e nel Porto di Ancona, al grido di “senza il contratto il paese si blocca”. Il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, durante una manifestazione a Mestre ha spiegato le motivazioni della protesta. “I metalmeccanici scendono in piazza non contro qualcuno, ma per rinnovare il contratto. Un anno è passato e Federmeccanica ha deciso di non trattare e questo per noi è inammissibile – ha detto -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: metalmeccanici - piazza - tangenziale - bologna

Metalmeccanici in piazza: "Pronti alla mobilitazione" - I metalmeccanici scendono in piazza: è l'inizio di una mobilitazione che promette di far parlare di sé.

#Bologna Gli oltre 7.000 metalmeccanici, che partecipano alla manifestazione per richiedere il rinnovo del contratto nazionale, hanno invaso la tangenziale, bloccando il traffico. L'iniziativa è stata autorizzata dalla questura che ha dato 45 minuti di tempo per Vai su Facebook

Manifestazione dei metalmeccanici invade la tangenziale di Bologna: traffico bloccato Vai su X

Metalmeccanici in sciopero bloccano la Tangenziale, oltre 8mila in corteo | VIDEO; Metalmeccanici in piazza, bloccate tangenziale Bologna e porto Ancona; Bologna, 10 mila metalmeccanici entrano in tangenziale: manifestazione per il rinnovo del contratto e traffico in tilt.

Metalmeccanici in piazza, bloccate tangenziale Bologna e porto Ancona - (askanews) – Metalmeccanici in piazza oggi, con manifestazioni in diverse parti d’Italia per chiedere la riapertura delle trattative sul rinnovo del contratto. Lo riporta askanews.it

Metalmeccanici, folla di 10 mila persone blocca la tangenziale a Bologna. Furia della Procura. VIDEO - I lavoratori emiliani stanno manifestando in tangenziale a Bologna, mentre gli operai marchigiani presidiano il porto di Ancona. Riporta msn.com