metalmeccanici in piazza a bologna bloccano la tangenziale e la questura annuncia denunce

Un gesto forte e deciso di metalmeccanici in protesta a Bologna, che hanno bloccato la tangenziale per chiedere il rinnovo del contratto nazionale fermo da oltre un anno. La manifestazione, che ha coinvolto circa diecimila lavoratori, ha paralizzato le vie della cittĂ e attirato l'attenzione delle autoritĂ . La questura ha annunciato denunce, mentre la lotta per i diritti dei lavoratori continua ad accendere i riflettori sulla situazione del settore. L'iniziativa non era solo una richiesta, ma un chiaro messaggio di urgenza e determinazione.

Diecimila metalmeccanici sono scesi in piazza oggi a Bologna e in altre cittĂ italiane per chiedere la riapertura delle trattative sul rinnovo del contratto nazionale, fermo da oltre un anno. Nel capoluogo emiliano la protesta si è spinta oltre le vie del centro: un gruppo di manifestanti ha infatti occupato la tangenziale all'altezza dell'ingresso 7, in direzione San Lazzaro, paralizzando per diverse ore la circolazione. L'iniziativa non era stata autorizzata, è quanto riferito dalla Questura di Bologna che ha specificato che l'ingresso in tangenziale non rientrava nel percorso concordato con le autoritĂ .

