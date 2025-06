Metalmeccanici in lotta per il nuovo contratto e l’aumento dei salari | in sei mesi 40 ore di sciopero mai così tante da 30 anni

I metalmeccanici italiani tornano in piazza, scatenando uno dei più intensi scioperi degli ultimi 30 anni: 40 giorni di protesta e blocchi stradali come quello di Bologna. La loro richiesta è chiara e urgente: rinnovo del contratto nazionale e aumenti salariali per affrontare le sfide di oggi. La battaglia simbolo di un settore determinato a far sentire la propria voce, dimostrando che la forza dei lavoratori può ancora fare la differenza.

Il blocco della tangenziale di Bologna che porterà alla denuncia di migliaia di manifestanti sulla base del decreto Sicurezza è una delle tante iniziative di protesta dei metalmeccanici che sono di nuovo in sciopero per otto ore per chiedere il rinnovo del contratto nazionale con relativi aumenti dei salari. La trattativa con i rappresentanti dei datori di lavoro, cioè Federmeccanica e Assistal che aderiscono a Confindustria e Unionmeccanica che fa capo alla confederazione delle piccole e medie imprese Confapi, è ferma dallo scorso autunno quando le prime due associazioni hanno chiuso a ogni ipotesi di aumento garantito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Metalmeccanici in lotta per il nuovo contratto e l’aumento dei salari: in sei mesi 40 ore di sciopero, mai così tante da 30 anni

