metalmeccanici in 10mila a bologna bloccano la tangenziale

Circa 10.000 metalmeccanici si sono radunati questa mattina a Bologna per una massiccia manifestazione promossa da Cgil, Fim-Cisl e Uilm, coinvolgendo lavoratori provenienti dall’intera Emilia-Romagna. La protesta, iniziata al Parco Nord, ha preso una piega inaspettata e ha portato al blocco della tangenziale, segnando un momento di forte tensione tra i lavoratori e le autorità. Un episodio che potrebbe avere ripercussioni significative sul settore e sulla mobilitazione sindacale in tutta la regione.

Circa 10mila metalmeccanici hanno bloccato la tangenziale di Bologna. In migliaia questa mattina hanno preso parte alla manifestazione di Cgil, Fim-Cisl e Uilm, a cui hanno aderito i lavoratori provenienti da tutta l'Emilia-Romagna. "Dalle 9 si sono radunati presso il Parco Nord – spiega la Questura locale – e anziché seguire il percorso cittadino concordato con l'Autorità di pubblica sicurezza, hanno deciso di fare ingresso in tangenziale dall'entrata 7 in direzione San Lazzaro di Savena. I reparti inquadrati della polizia "per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo, hanno evitato respingimenti con l'uso della forza".

