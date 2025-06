Metalmeccanici diecimila in corteo Invasa la tangenziale La questura | Denunceremo

Un corteo di diecimila metalmeccanici invade la tangenziale, con il clamore dei clacson dei camionisti in segno di solidarietà. Mentre la questura prepara le denunce e scatta il nuovo decreto sicurezza, la Fiom difende i manifestanti: “Abbiamo bravi legali”. L’assessore Paglia si unisce alla solidarietà, riconoscendo la protesta come giusta. Una mobilitazione che evidenzia il forte senso di unità tra lavoratori e istituzioni, pronti a lottare per i loro diritti.

Il clacson dei camionisti per solidarietà. Sui manifestanti scatta il nuovo decreto sicurezza. La Fiom: “Pazinza, abbiamo bravi legali”. L’assessore Paglia. “Protesta giusta, siamo solidali con i lavoratori”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Metalmeccanici, diecimila in corteo. Invasa la tangenziale. La questura: “Denunceremo”

In questa notizia si parla di: metalmeccanici - diecimila - corteo - invasa

Metalmeccanici, diecimila in corteo a Bologna. Invasa la tangenziale. La questura: “Denunceremo” - A Bologna, diecimila metalmeccanici scendono in corteo, invadendo la tangenziale in segno di solidarietà e protesta.

Metalmeccanici, oltre settemila in corteo a Bologna per il contratto. Bloccata la tangenziale; Metalmeccanici diecimila in corteo a Bologna Invasa la tangenziale La questura | Denunceremo.

10mila metalmeccanici bloccano la tangenziale a Bologna, la questura: denuncia con dl sicurezza - Sui manifestanti scatta il nuovo decreto sicurezza. Come scrive msn.com

10mila metalmeccanici bloccano la tangenziale di Bologna. “Saranno denunciati in base al Decreto Sicurezza” - Cisl e Uilm per il rinnovo del contratto nazionale hanno aderito i lavoratori provenienti da tutta l’Emilia- Riporta ilfattoquotidiano.it