Metalmeccanici diecimila in corteo a Bologna Invasa la tangenziale La questura | Denunceremo

A Bologna, diecimila metalmeccanici scendono in corteo, invadendo la tangenziale in segno di solidarietà e protesta. Il clamore si fa sentire anche attraverso i clacson dei camionisti, uniti per supporting. La questura preannuncia denunce, mentre l’assessore Paglia afferma: “Protesta giusta, siamo solidali con i lavoratori”. Una mobilitazione che mette in evidenza il fermento e le sfide del settore metalmeccanico italiano.

Il clacson dei camionisti per solidarietà. Sui manifestanti scatta il nuovo decreto sicurezza. L’assessore Paglia. “Protesta giusta, siamo solidali con i lavoratori”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Metalmeccanici, diecimila in corteo a Bologna. Invasa la tangenziale. La questura: “Denunceremo”

In questa notizia si parla di: metalmeccanici - diecimila - corteo - bologna

Contratto nazionale metalmeccanici. 22° sabato di presidio all'Electrolux di Susegana, dalle 4.30 del mattino. Senza contratto non si lavora. Tutto fermo. Aumenta tutto tranne i salari. Sciopero generale! ______________________________ Venerdì 20 giugn Vai su Facebook

Metalmeccanici, oltre settemila in corteo a Bologna per il contratto. Bloccata la tangenziale.

10mila metalmeccanici bloccano la tangenziale a Bologna, la questura: denuncia con dl sicurezza - Sui manifestanti scatta il nuovo decreto sicurezza. Riporta msn.com

Manifestazione dei metalmeccanici invade la tangenziale di Bologna: traffico bloccato - dagli oltre 7mila metalmeccanici che partecipano alla manifestazione per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di ... Come scrive tg.la7.it