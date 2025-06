Metalmeccanici denunciati Schlein | Lavoratori aspettano il rinnovo del contratto e ora vengono puniti Governo non ascolta

Giustizia? – ha domandato Elly Schlein, leader del PD, evidenziando come le denunce ai metalmeccanici di Bologna rappresentino un segnale inquietante di un governo che preferisce reprimere piuttosto che dialogare con i lavoratori in attesa di un rinnovo contrattuale. È fondamentale ascoltare le loro richieste e garantire rispetto e diritti, perché la vera giustizia si costruisce anche con il rispetto dei diritti dei lavoratori.

“ Stamattina durante lo sciopero dei metalmeccanici a Bologna sono scattate le denunce per blocco stradale per effetto del decreto sicurezza. L’obiettivo del governo era non ascoltare il grido dei lavoratori che aspettano il rinnovo del contratto che ora vengono puniti. Diamo loro la nostra piena solidarietà “. Così la segretaria del PD Elly Schlein durante un convegno sulla giustizia organizzato dal Partito Democratico a Roma. “Giustizia? – ha proseguito – Quello del ministro Nordio sembra un caso di omonimia, da editorialista parlava di misure garantiste e ora va in direzione esattamente contraria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Metalmeccanici denunciati, Schlein: “Lavoratori aspettano il rinnovo del contratto e ora vengono puniti. Governo non ascolta”

In questa notizia si parla di: metalmeccanici - lavoratori - aspettano - rinnovo

Metalmeccanici, si va al voto: "Maggiori diritti per i lavoratori" - I metalmeccanici sono chiamati al voto: un passo fondamentale per rafforzare i diritti dei lavoratori e migliorare il loro potere d’acquisto.

Bologna, 7mila metalmeccanici bloccano la tangenziale ?mdst.it/45xoMQv Vai su Facebook

Rinnovo metalmeccanici bloccato, nuova ondata di scioperi; Metalmeccanici: «Contratto, noi non molliamo»; Rinnovo contratto metalmeccanici, avanti la mobilitazione: il 28 manifestazione dei lavoratori del senese a Poggibonsi.

Metalmeccanici in sciopero per rinnovo contratto, manifestazioni in tutta Italia - Metalmeccanici in piazza oggi in molte città d'Italia, nella giornata di sciopero proclamato da Fim, Fiom e Uilm per chiedere la riapertura della trattativa per il rinnovo del contratto del settore. Riporta msn.com

Sciopero dei metalmeccanici, in 5mila al corteo a Mestre: «Vogliamo il rinnovo del contratto» - Sono circa 5mila i metalmeccanici provenienti da tutto il Veneto che oggi, venerdì 20 giugno, si sono radunati a Mestre per protestare. Come scrive ilgazzettino.it