Meta di Sorrento pedana abusiva sulla spiaggia | scatta il sequestro della Guardia Costiera

A Meta di Sorrento, la Guardia Costiera interviene per sanzionare un'installazione abusiva sulla spiaggia: una pedana con sedie e tavolini, senza autorizzazioni, viene sequestrata. Un episodio che sottolinea l'importanza del rispetto delle regole per tutelare il patrimonio naturale e gli operatori che seguono le norme. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa azione di tutela ambientale e di legalità in una delle location più affascinanti della Costiera Amalfitana.

Un ristorante in spiaggia aveva installato una pedana abusiva con sedie e tavolini: arriva la Guardia Costiera a Meta di Sorrento e sequestra tutto.

