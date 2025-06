Messina traffico di migranti e armi | fermati cinque tunisini

Nelle ultime settimane, le forze dell'ordine hanno smantellato un pericoloso traffico di migranti e armi nel Messinese, fermando cinque tunisini tra Patti e Castelvetrano. Questa operazione, frutto di un’intensa collaborazione tra Carabinieri locali e provinciali, evidenzia l’impegno a contrastare attività illecite che minacciano la sicurezza della comunità . Il decreto di fermo emesso dalla Procura Distrettuale di Messina rappresenta un passo importante nella lotta al crimine organizzato.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Patti, con il supporto dei militari dei reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, hanno eseguito, a Patti e a Castelvetrano, un decreto fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura Distrettuale di Messina, nei confronti di 5 cittadini tunisini (di etĂ compresa fra i 25 ai 42 anni), alcuni dei quali dimoranti nella provincia messinese, tra Capo d'Orlando e Patti.Il decreto di fermo è stato emesso poichĂ© sussiste il pericolo di fuga e vi sono gravi indizi a carico degli indagati per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravata anche dalla disponibilitĂ di armi, nonchĂ© per un episodio di sbarco di immigrati clandestini avvenuto la sera del 12 giugno sulla costa trapanese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Messina, traffico di migranti e armi: fermati cinque tunisini

