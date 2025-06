Messina Kom is in town | Messina si prepara ad accogliere Vasco Rossi per il doppio concerto al San Filippo

Messina si sta preparando a vivere un evento indimenticabile: Vasco Rossi, il Komandante, torna in città per un doppio concerto al San Filippo. L’attesa cresce tra i fan, pronti a lasciarsi trasportare dalle sue note e dalla sua energia. Con il suo entusiasmo contagioso, Vasco ha già conquistato tutti: manca poco all’emozione di questo attesissimo ritorno. La musica sta per riempire le strade e i cuori della Sicilia!

"E adesso direzione Sicilia: sono molto contento di tornare a Messina. Cosa non darei per vivere su un’isola": è il post Instagram di Vasco Rossi. Ormai ci siamo manca pochissimo all'arrivo del Komandante a Messina per il doppio concerto di sabato e domenica al San Filippo che manderà in visibilio migliaia di fan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi). 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Messina, "Kom is in town": Messina si prepara ad accogliere Vasco Rossi per il doppio concerto al San Filippo

In questa notizia si parla di: messina - vasco - rossi - doppio

Doppia data a Messina per Vasco Rossi: orari di apertura, ordinanze e treni per i fan Vasco Rossi torna in Sicilia, il tanto atteso doppio concerto si terrà a Messina il prossimo 21 e 22 giugno, le due tappe del tour "Vasco live duemilaventicinque" sono sold out Vai su Facebook

Tutte le modifiche alla viabilità per il doppio concerto di Vasco Rossi a Messina Vai su X

Messina, Kom is in town: Messina si prepara ad accogliere Vasco Rossi per il doppio concerto al S; Vasco Rossi a Messina, doppio concerto. Tutto pronto per il mega evento; Messina. Il 21 e il 22 giugno Vasco Rossi in concerto allo stadio F. Scoglio.

Messina, "Kom is in town": Messina si prepara ad accogliere Vasco Rossi per il doppio concerto al San Filippo - Cosa non darei per vivere su un’isola": è il post Instagram di Vasco Rossi . Lo riporta gazzettadelsud.it

Vasco Rossi a Messina, doppio concerto. Tutto pronto per il mega evento - Scopri tutte le informazioni sui concerti di Vasco Rossi a Messina, tra modifiche alla viabilità, parcheggi e treni straordinari per il pubblico ... Da citynow.it