Messi ripercorre la ‘rivalità’ con Cristiano Ronaldo | La competizione con lui era in campo nutro rispetto e ammirazione Ma non siamo amici perché…

Lionel Messi, attuale attaccante dell’Inter Miami, rivela il rispetto e l’ammirazione che nutre nei confronti di Cristiano Ronaldo, ricordando la storica rivalità tra i due campioni. Nonostante la competizione in campo abbia alimentato un’affascinante sfida sportiva, Messi sottolinea che tra loro non si è mai instaurata un’amicizia, ma il rispetto reciproco ha sempre prevalso. La loro rivalità ha scritto pagine indimenticabili del calcio mondiale, e questa è la loro storia...

Messi, attaccante dell’Inter Miami, ha ripercorso così la rivalità con Cristiano Ronaldo. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono, senza dubbio, i due calciatori che hanno definito un’intera era, segnando in modo indelebile la storia di questo sport. Per oltre un decennio, la loro rivalità ha catalizzato l’attenzione del mondo, spingendoli a superare record che sembravano irraggiungibili. L’argentino Lionel Messi, con il suo talento puro, il dribbling fulminante e la visione di gioco geniale, incarna l’arte e la magia. Il portoghese Cristiano Ronaldo rappresenta invece la potenza, la disciplina e la fame insaziabile di gol, un atleta costruito per vincere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Messi ripercorre la ‘rivalità’ con Cristiano Ronaldo: «La competizione con lui era in campo, nutro rispetto e ammirazione. Ma non siamo amici perché…»

In questa notizia si parla di: rivalità - cristiano - ronaldo - messi

"Messi has a better freekick catalog". Cristiano Ronaldo: "Hold my cup". Vai su X

NUMERI DOPO LE PRIME 100 PARTITE Cristiano Ronaldo: 17 goal, 19 assist Leo Messi: 41 goal, 15 assist Yamal: 22 goal, 28 assist Diego Maradona: 52 goal, 25 assist MARADONA è nato più grande di sempre, non ci è diventato CIFRAS T Vai su Facebook

Cristiano Ronaldo-Messi: una rivalità che ha trasceso lo sport. Ma sarà davvero l'ultima volta di uno contro l'altro?; Messi sulla rivalità con Cristiano Ronaldo: Un periodo bellissimo per noi e per chi ama il calcio; Cristiano Jr e Thiago Messi, la storica rivalità sta per tornare con il figlio di CR7 e quello di Leo Messi?.