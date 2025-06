Messi con quella punizione ha allungato la già corposa lista dei record Marca

Ieri sera, Lionel Messi ha incantato il mondo con una punizione magistrale che ha consolidato la sua infinita collezione di record, dimostrando ancora una volta che il talento e la passione non hanno età. La sua magia sul campo ha portato l'Inter Miami alla vittoria contro il Porto nel Mondiale per Club, confermando che la bellezza del calcio vince sempre, anche di fronte alle polemiche. La Pulga argentina continua a scrivere pagine leggendarie...

Ieri sera, un immenso Lionel Messi è risultato determinante per il successo del suo Inter Miami contro il Porto (2-1) nella partita valida per la fase a gironi del Mondiale per Club. Un gioiello, direttamente da calcio di punizione, che ha dimostrato che la bellezza del calcio vince (sempre) anche sulle polemiche. Marca gli dedica un lungo elogio, snocciolando numeri e record che la Pulga argentina continua a mietere alla veneranda età di 37 anni. Messi sempre più nella storia. “Leo Messi sorprende nonostante molti vogliano che si ritiri prematuramente, ignorando la sua natura competitiva e una qualità (forse non più la velocità) che rimane eternamente intatta”, esordisce Marca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it