Merz con Israele Kallas la vuole sanzionare Macron volubile Meloni sta con Trump

In un panorama internazionale in costante evoluzione, le alleanze e le tensioni tra leader europei e figure di spicco come Israele, Macron, Meloni e Trump svelano una politica imprevedibile e ricca di sfumature. Tra sanzioni, sostegni e cambi di rotta, i recenti sviluppi evidenziano come ogni scelta possa ridisegnare il destino dell’Europa e del Medio Oriente. Scopriamo insieme le dinamiche di questa intricata partita geopolitica.

Vertice Italia-Germania, Meloni dopo l’incontro con Merz: «Amici di Israele, ma non indifferenti a Gaza». Intesa sul no all’invio di truppe in Ucraina - Oggi a Palazzo Chigi, Meloni e Merz hanno rafforzato i legami italo-germanici, condividendo posizioni su Gaza e l’Ucraina, con un'intesa sul no all'invio di truppe.

Diversità di vedute tra #Merz e #Kallas sulla guerra Israele-Iran e sull'intervento degli Stati Uniti. Mentre L'Europarlamento è semivuoto per il dibattito su #Gaza e Israele-Iran. Estratto dal Mattinale Europeo

Iran, imbarazzo europeo Merz con Israele, Kallas la vuole sanzionare. Macron volubile, Meloni sta con Trump; Israele-Iran, a Ginevra l'Europa prova a rilanciare il negoziato. Macron: «Presenteremo un'offerta completa sul nucleare; Benvenuti nella Babele europea su Israele e Iran.

Attacco all’Iran, il ruolo europeo: l’ambiguità delle capitali sulla soluzione negoziale - Ultimo, disperato tentativo di disinnescare la bomba militare – e l’intervento diretto ... Da editorialedomani.it

Alla fine Kallas critica Netanyahu: “Israele deve difendersi, ma è andato oltre” - L'Alta rappresentante, Kaja Kallas, condanna l'operato del governo di Israele a Gaza. Lo riporta eunews.it