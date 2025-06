Meret rinnova con il Napoli ma spunta un retroscena inedito | l’annuncio è arrivato in diretta

Il futuro di Alex Meret al Napoli si conferma ancora una volta roseo, ma dietro il lieto annuncio si nasconde un retroscena inedito che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Dopo settimane di trattative intense e un countdown finale, l’estremo difensore ha ottenuto il rinnovo tanto desiderato, dimostrando che anche i grandi protagonisti devono spesso sudare per conquistare il proprio posto. E ora, il suo cammino con i partenopei continua...

Il futuro di Alex Meret sarĂ ancora a Napoli. Nelle ultime ore, è stato concordato e di conseguenza chiuso l’accordo per il rinnovo contrattuale. Sono giorni, o forse mesi molto caldi per Alex Meret. L’estremo difensore del Napoli, nonostante una stagione da assoluto protagonista, ha dovuto “sudare” a lungo per guadagnarsi il rinnovo contrattuale. L’attuale accordo scade tra meno di dieci giorni, ma ormai l’agente e il club hanno limitato anche gli ultimi dettagli. Ciò nonostante però, sarebbe emerso un retroscena del tutto inedito sull’estremo difensore. Rinnovo in arrivo per Meret, ma c’è un retroscena incredibile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it