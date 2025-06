Mercoledì si svela il murale in ricordo dei giorni dell’alluvione

Mercoledì 25 si svela un nuovo simbolo di speranza e solidarietà: il murale dedicato ai giorni dell’alluvione del 2023, realizzato dagli artisti Walter Reggiani e Claudio Dumini dell’Associazione Artej. Un’opera che celebra lo spirito di unità e resilienza della comunità di Russi. L’inaugurazione al Palazzetto dello Sport sarà un’occasione per ricordare e rafforzare i valori che ci uniscono. Non mancate a questa imperdibile cerimonia di memoria e rinascita.

Al Palazzetto dello Sport di Russi il murale a ricordo dello spirito di unione del territorio durante l’ alluvione 2023. Mercoledì 25, al Palazzetto dello Sport in via Calderana (ore 18), sarà inaugurato il murale ideato e dipinto dagli artisti dell’ Associazione Artej, Walter Reggiani e Claudio Dumini. Tema: ricordare l’alluvione 2023, valorizzando lo spirito di unione del territorio. L’opera è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Russi, nell’ambito del progetto solidale di Coop Alleanza 3.0 "Più vicini", che consente a soci e clienti di scegliere, sia online che nei punti vendita, tra una serie di progetti da realizzare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it