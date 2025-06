Mercato Roma O’Riley vuole Gasperini | Gudmundsson più di un’idea

La Roma si prepara a una stagione cruciale, con Massara tornato in Trigoria e Gasperini nel mirino per rinforzare la rosa. Tra sfide di mercato e limiti UEFA, i giallorossi devono trovare il giusto equilibrio per centrare l’obiettivo Champions. La deadline del 30 giugno impone decisioni rapide, mentre alcune trattative, come quella per Krstovic, sono ormai in bilico. Il futuro della squadra dipende da scelte intelligenti e tempestive...

Dopo l'ufficialità , ecco il ritorno di Massara a Trigoria, con l'obiettivo di mettersi a tavolino con Ranieri e Gasperini per impostare un mercato non semplice, causa paletti UEFA, ma che deve portare nuova linfa per l'obiettivo Champions. La necessità della Roma di vendere entro il 30 giugno sta chiaramente rallentando qualsiasi operazione in entrata, con più di un obiettivo che rischia di sfumare ( super offerta del Leeds per Krstovic ). Qualche idea però sta prendendo piede in diversi ruoli, ed una di queste porta a Matt O'Riley. Una stagione, la 202324, da 19 gol e 18 assist in 49 partite con la maglia del Celtic convinse l'estate scorsa il Brighton a sborsare ben 30 milioni per portarlo in Inghilterra, in barba ad un Gasperini che lo aveva segnalato ai Percassi come prima scelta per il suo centrocampo all'Atalanta.

