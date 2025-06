Mercato Napoli quasi fatta per Milinkovic-Savic | i dettagli e la rivalità con Meret

Il mercato del Napoli si prepara a una svolta decisiva: potrebbe essere ormai questione di giorni l'arrivo di Milinkovic Savic, un tassello fondamentale per rinforzare la rosa. Mentre si avvicina la scadenza del rinnovo di Meret, la rivalità tra i due protagonisti si fa sempre più accesa, alimentando rumors e aspettative. Tra ufficialità e strategie di società e giocatori, il futuro azzurro si disegna con grande entusiasmo e qualche brivido di suspense.

Napoli, 20 giugno 2025 – E se l'attesa del rinnovo di Alex Meret fosse essa stessa il rinnovo? Un noto slogan pubblicitario si presta bene a uno dei tira e molla più lunghi di casa Napoli, ma mai come ora la quadra della vicenda non sembra lontana: anche perché, in effetti, il 30 giugno, è distante appena una decade. Stavolta però, dopo momenti di alterno sapore e forse un ottimismo eccessivo ventilato nei mesi scorsi, la firma del friulano fino al 30 giugno 2027, con opzione appannaggio della società partenopea per un'ulteriore stagione insieme, è davvero prossima, con l'ingaggio che dovrebbe salire a 2,5 milioni netti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net