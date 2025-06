Mercato Juventus via a parametro zero? È rottura con un big bianconero | c’è già la data dell’addio Cosa succede

Il mercato Juventus si prepara a un'estate movimentata, con la possibile partenza di un big a parametro zero e una situazione intricata con Dusan Vlahovic. La rottura tra il club e il serbo potrebbe portare a scelte drastiche, influenzando le strategie di calciomercato. La domanda che aleggia è: come reagirà la Vecchia Signora? Scopriamo insieme gli scenari possibili e le implicazioni per il futuro bianconero.

Mercato Juventus, via a parametro zero? Rottura con un big in vista del calciomercato estivo. La data del possibile addio. Juve, abbiamo un problema. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic rischia di condizionare pesantemente il mercato Juventus. Il serbo, diventato ormai una riserva, non ha offerte per partire e non accetta di rinnovare riducendosi l’ingaggio da 12 a 8 milioni di euro. Il suo obiettivo sarebbe quello di andare a scadenza di contratto nel 2026 per poi essere libero di scegliere. Così facendo, però, la Juve ha meno forza per trovare un’altra punta. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, via a parametro zero? È rottura con un big bianconero: c’è già la data dell’addio. Cosa succede

In questa notizia si parla di: juventus - mercato - parametro - zero

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

Calciomercato #Juventus, i bianconeri si muovono per quell’attaccante: adesso si attende solo la sua decisione. Cosa filtra sul futuro di quel parametro zero Vai su X

Colonnese-Genoa, sarà addio a parametro zero: la Juventus di Michele Sbravati su di lui! Colonnese saluta il Genoa: il difensore verso una nuova avventura Lorenzo Colonnese è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua giovane carriera. Secondo quant Vai su Facebook

Mercato Juventus, via a parametro zero? Rottura con un big; Vlahovic fa arrabbiare Comolli: doppio rifiuto e Juve nei guai; Parametri zero: ecco i 10 più costosi in scadenza a giugno. Sullo sfondo Inter, Napoli e Juventus.

Niente Gyokeres né Osimhen: la Juventus in attacco sceglie un parametro zero - La Juventus continua a valutare ogni possibile soluzione per rinforzare il reparto offensivo. Lo riporta msn.com

Vlahovic fa arrabbiare Comolli: doppio rifiuto e Juve nei guai - Dusan Vlahovic continua a tenere sulle spine la Juventus: senza cessione o rinnovo, c'è un rischio concreto per la 'Vecchia Signora' ... Da calciomercato.it